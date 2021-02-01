نفّذ قادة في جيش ميانمار انقلاباً عسكرياً، فجر الاثنين، واعتقلوا كبار قادة الدولة ثم أعلنوا مين أونغ هليانغ حاكماً عسكرياً.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سوتشي، ومسؤولين كباراً آخرين.

جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل إعلام دولية.

وسرعان ما طالبت عدة دول بينها الولايات المتحدة وأستراليا، قيادة الجيش في ميانمار بإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.

وهدّد البيت الأبيض أنه في حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين، فسيتم اتخاذ إجراءات بحق قادة الانقلاب.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش بشدة الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار، واعتبره ضربة للمسار الديمقراطي.

وقال غوتيرتش إن نقل جمع صلاحيات إدارة شؤون ميانمار ليد الجيش "أمر يبعث على القلق".

وأضاف أن التطورات الجارية في ميانمار تمثل "ضربة للمسار السياسي والإصلاح الديمقراطي".