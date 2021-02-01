سياسة
2 دقيقة قراءة
ميانمار.. الجيش ينفذ انقلاباً ويعيّن حاكماً عسكرياً وأمريكا تهدد
قام قادة في جيش ميانمار بالانقلاب عسكرياً على الحكم، واعتقال رموز الدولة، وإعلان مين أونغ هليانغ حاكماً عسكرياً، فيما طالبت أمريكا وأستراليا والأمم المتحدة بالتراجع فوراً وإطلاق سراح المعتقلين.
ميانمار.. الجيش ينفذ انقلاباً ويعيّن حاكماً عسكرياً وأمريكا تهدد
هدد البيت الأبيض باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتم الإفراج فوراً عن قادة البلاد المعتقلين من قبل الجيش  / Reuters
1 فبراير 2021

نفّذ قادة في جيش ميانمار انقلاباً عسكرياً، فجر الاثنين، واعتقلوا كبار قادة الدولة ثم أعلنوا مين أونغ هليانغ حاكماً عسكرياً.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سوتشي، ومسؤولين كباراً آخرين.

جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم نشر على موقع حزب الرابطة الوطنية، وتناقلته وسائل إعلام دولية.

وسرعان ما طالبت عدة دول بينها الولايات المتحدة وأستراليا، قيادة الجيش في ميانمار بإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.

وهدّد البيت الأبيض أنه في حال لم يتم الإفراج الفوري عن القادة المعتقلين، فسيتم اتخاذ إجراءات بحق قادة الانقلاب.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش بشدة الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار، واعتبره ضربة للمسار الديمقراطي.

وقال غوتيرتش إن نقل جمع صلاحيات إدارة شؤون ميانمار ليد الجيش "أمر يبعث على القلق".

وأضاف أن التطورات الجارية في ميانمار تمثل "ضربة للمسار السياسي والإصلاح الديمقراطي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us