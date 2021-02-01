سياسة
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روسيا.. عدد معتقلي المظاهرات الداعمة للمعارض نافالني يتجاوز 5 آلاف
قمعت الشرطة الروسية المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات تضامنية مع المعارض المعتقل أليكسي نافالني، وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن عدد المعتقلين يوم الأحد تجاوز 5 آلاف شخص.
روسيا.. عدد معتقلي المظاهرات الداعمة للمعارض نافالني يتجاوز 5 آلاف
الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 5 آلاف شخص  / AP
1 فبراير 2021

ارتفع عدد المعتقلين في روسيا، أمس الأحد، إلى أكثر من 5 آلاف متظاهر شاركوا في احتجاجات واسعة بمدن عدة دعماً للمعارض البارز المعتقل أليكسي نافالني.

ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية عن منظمة "أو في دي-انفو"، محلية غير حكومية ومتخصصة في مراقبة الاعتقالات، قولها: إن "السلطات الروسية ألقت القبض على أكثر من 5 آلاف، 1500 منهم في العاصمة موسكو، و1100 في مدينة سانت بطرسبرغ".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "نسبة المشاركة في الاحتجاج في مدينة "نوفوسيبيرسك" (وهي ثالث أكبر مدينة في روسيا) تتراوح بين 5 و6 آلاف متظاهر، وفي رابع أكبر مدينة وهي "يكاترينبرغ" قدرت بـ7 آلاف، وهي أعداد تجاوزت بقليل أعداد متظاهري الأسبوع الماضي.

واليوم أكدت "موسكو تايمز" اعتقال السلطات الروسية أكثر من 4 آلاف متظاهر في 60 مدينة، بمن فيهم زوجة نافالني، فيما تم إطلاق سراحها لاحقاً.

وفي سانت بطرسبرغ، نشرت وسائل إعلام محلية صوراً للشرطة وهي تضرب المتظاهرين بوحشية، بالإضافة إلى تقارير إعلامية عن استخدام الشرطة الروسية للغاز المسيل للدموع وهراوات الصعق بالكهرباء.

بدوره ذكر موقع قناة روسيا اليوم أن أجهزة الأمن الروسي تواصل إيقاف مشاركين في "مظاهرات غير مرخصة محدودة العدد" تجري الآن وسط العاصمة تلبية لدعوة من نافالني.

كما احتجزت الشرطة الروسية مراسل شبكة "CNN" الأمريكية فريد بلايتن لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنه سريعاً، حيث وقع ذلك في واحد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في موسكو.

وتم إطلاق سراح مراسل "CNN" بعد أن قدم لهم وثائق تثبت أنه إعلامي.

وأغلقت شرطة موسكو 7 محطات مترو، وقيدت حركة المشاة في المدينة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري، اعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادماً من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.

واحتجاجاً على اعتقال نافالني، خرجت مظاهرات في 23 يناير /كانون الثاني شارك فيها عشرات الآلاف في عموم البلاد، اعتقلت الشرطة منهم أكثر من 3 آلاف شخص.

والخميس رفضت محكمة موسكو طلب إنهاء اعتقال المعارض نافالني والإفراج عنه، بناء على طلب تقدم به محاموه للإفراج عن موكلهم، بعد قرار قضائي بحبسه 30 يوماً على خلفية "انتهاكه المتكرر لشروط المراقبة القضائية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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