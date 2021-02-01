وصل نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك مصطفى محمد إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين للانضمام إلى فريق غالاطة سراي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام.

ويحق لغالاطة سراي شراء اللاعب بشكل نهائي من الزمالك بعد انتهاء فترة الإعارة.

وقبل أيام أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي ​الزمالك المصري​، توصل ناديه إلى اتفاق لانتقال مهاجمه ​مصطفى محمد​ إلى نادي ​غالاطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة.

وتحدث سالم في تصريحات صحفية أن مدة الإعارة تمتد عاماً ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار للنادي المصري في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

ودخل مصطفى محمد ضمن اهتمامات إدارة غالاطة سراي قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية، وأخذ النادي الموافقة من مديره الفني فاتح تريم لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

يعد مصطفى من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، إذ سجل 34 هدفاً خلال 101 مباراة، وكان عنصراً أساسياً مع المنتخب الأولمبي المتوّج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً التي احتضنتها مصر في 2019.

ويحتل غالاطة سراي المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 39 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر بشكتاش، بعد مرور 20 جولة من المسابقة.​​​​​​​