أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الأحد توكيل محاميَّين جديدَين للدفاع عنه في محاكمة عزله التي من المقرر أن تنطلق في 9 فبراير/شباط.

يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن خمسة من محاميه انسحبوا من القضية على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

وقال ترمب في بيان إن "محاميَّي الدفاع الموقرَين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى".

وسبق أن تعاون شون مع فريق ترمب الدفاعي، ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان.

ويأمل ترمب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "CNN" الأمريكية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترمب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني، في التاسع من فبراير/شباط.

لكن يرجح ألَّا تتحقق غالبية 67 صوتاً (الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن خمسة سناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سناتوراً ديمقراطياً لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.