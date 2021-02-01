أدانت تركيا "بشدة"، الاثنين، الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار واعتقال كبار قادة الدولة، وأكدت موقفها المبدئي الرافض لكل أشكال الانقلابات.

وتابعت الخارجية التركية في بيان لها: "ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فوراً".

ودعت إلى اجتماع البرلمان في ميانمار بأسرع وقت ممكن، وإزالة العوائق من أمام القادة المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.

وأضافت: "نشعر بالقلق العميق وندين بشدة استيلاء القوات المسلحة الميانمارية على السلطة، وتؤكد تركيا موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات والتدخلات العسكرية".

وأعربت عن أملها في ألَّا يؤدي هذا التطور الخطير إلى تفاقم وضع مسلمي الروهينغيا الذين يعيشون تحت ظروف قاسية في ميانمار.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولين كباراً.

ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضرورياً" في ظل ظروف معينة.

والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، فيما اعتبره مراقبون تراجعاً عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.

في السياق ذاته، دعت السفارة التركية لدى نيبيدو رعاياها المقيمين في ميانمار لعدم الخروج إلى الشوارع وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت السفارة في بيان، الاثنين، إلى أن الجيش استولى على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، وأنه أعلن حالة الطوارئ في عموم ميانمار.

وأضاف البيان أن بعض المناطق في ميانمار تعاني حالياً من انقطاع في شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة.

وأوصت السفارة التركية رعاياها في ميانمار بالتزام المنازل ومتابعة التطورات عبر القنوات التلفزيونية.

وأكدت بأن قنوات الاتصال مع السفارة التركية في ميانمار مفتوحة للجميع عبر الهاتفين "9501662992" و"959405056552".

كما أشارت السفارة إلى إمكانية تواصل المواطنين معها عبر شبكتي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".