أعلنت حركتا التحرير الوطني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، أن جلسات الحوار "الوطني الشامل" ستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من فبراير/شباط الجاري.

ومن المقرر أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية في جلسات الحوار المخصصة للتباحث حول "المصالحة، وإجراء الانتخابات الفلسطينية".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن الحوار سيبدأ في الثامن من فبراير/شباط الجاري.

وأوضح الرجوب أن الوفود المشاركة ستبدأ بالوصول إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الرجوب قوله: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".

بدوره قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس إسماعيل هنية، إن حركته تلقت دعوة رسمية لحضور جلسات الحوارات.

وقال النونو في بيان وصل إلى وكالة الأناضول: "تلقى رئيس الحركة إسماعيل هنية، صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر فبراير/شباط الجاري، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة".

وأوضح النونو أن الحركة قررت أن يترأس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، وفد الحركة المشارك في الحوار.

وفي السياق ذاته أكد العاروري، في تصريحات لموقع "سند" الفلسطيني المحلي، الاثنين، نبأ بدء الحوار في القاهرة، يوم الثامن من الشهر الجاري.

وأضاف العاروري أن وفود الفصائل الفلسطينية ستبدأ بالوصول تباعاً إلى العاصمة المصرية لبدء الحوار، والتباحث بخصوص "إجراء الانتخابات الفلسطينية، على مستوى المجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.