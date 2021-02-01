سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. الحجر المنزلي يضاعف أرباح شركات ألعاب الفيديو
أعلنت شركة نينتندو لألعاب الفيديو أن أرباحها تضاعفت في قفزة غير متوقعة عام 2020، لانهماك الناس بألعاب الفيديو أثناء الجلوس الإجباري بالمنزل ضمن قيود كورونا.
كورونا.. الحجر المنزلي يضاعف أرباح شركات ألعاب الفيديو
اشتهرت شركة نينتندو بلعبتها الرائجة "سوبر ماريو" على مر السنوات  / AFP
1 فبراير 2021

كشفت نينتندو اليابانية أشهر شركات ألعاب الفيديو الاثنين أن أرباحها للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية تضاعفت تقريباً، إذ ظلّ الناس في جميع أنحاء العالم بمنازلهم بسبب كورونا وانهمكوا في ممارسة اللعب.

وقالت الشركة التي تقف وراء امتيازات ألعاب شهيرة مثل سوبر ماريو وبوكيمون إن أرباحها في أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول بلغت 376.6 مليار ين (أي 3.6 مليار دولار) من 196 مليار ين في العام السابق.

وقفزت مبيعاتها على مدى تسعة أشهر بنسبة 37% إلى 1.4 تريليون ين (أي 13 مليار دولار).

جاء نجاح نينتندو ومقرها كيوتو على خلفية شعبية وحدة التحكم لنظام سويتش الخاص بها، إضافة إلى برامج الألعاب المميزة المتاحة عليها.

يعتبر الربع الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول دائماً حاسماً لشركة نينتندو بسبب الإقبال على التسوق في عطلة نهاية العام.

وتمكنت الشركة من بيع 24 مليون وحدة تحكُّم خلال الأرباع الثلاثة حتى ديسمبر/كانون الأول، كما باعت 12.5 مليون جهاز سويتش خلال الربعين الأولين من السنة المالية ثم تضاعفت المبيعات تقريباً في الربع الأخير.

تتضمن الأرقام الإجمالية وحدة التحكم لنظام سويتش لايت الأصغر إضافة إلى نظام سويتش العادي.

وتظهر أحدث الأرقام أن مبيعات سويتش لا تزال قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نينتندو أن إجمالي المبيعات التراكمية بلغ 74 مليون وحدة تحكم.

وتتوقع نينتندو أرباحاً بقيمة 400 مليار ين (أي 3.8 مليار دولار) للسنة المالية حتى مارس/آذار 2021، بعد أن بلغت أرباحها 258.6 مليار ين في العام المالي السابق، وكانت قد توقعت في وقت سابق ربحاً قدره 300 مليار ين (2.9 مليار دولار) إلا أن وباء كورونا قلب المعادلة وضاعف أرباحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us