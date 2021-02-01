توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة، أنتجها مهندسون أتراك.

وقال أردوغان الاثنين في تغريدة: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة، في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".

وأضاف: "أومن بأن الإنتاج التسلسلي للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة سيساهم في التعريف أكثر ببلدنا وعلاماتنا التجارية بهذا القطاع".

يُذكر أن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.