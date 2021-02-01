سياسة
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أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة ذاتية القيادة محلية الصنع
تَوجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اجتماع الحكومة، بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة من إنتاج شركة "كارسان" التركية، وتُعَدّ الحافلة النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.
أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة ذاتية القيادة محلية الصنع
الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي / AA
1 فبراير 2021

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة، أنتجها مهندسون أتراك.

وقال أردوغان الاثنين في تغريدة: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة، في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".

وأضاف: "أومن بأن الإنتاج التسلسلي للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة سيساهم في التعريف أكثر ببلدنا وعلاماتنا التجارية بهذا القطاع".

يُذكر أن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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