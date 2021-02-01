سياسة
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"عمل شائن".. بلينكن يُدين جريمة مقتل خاشقجي
وصف وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن في أول مقابلة تليفزيونية أجراها مع قناة NBC الأمريكية الأحد، مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي بـ"العمل الشائن"، إلا أن بلينكن رفض إدانة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دون أن يوضّح حيثيات الرفض.
"عمل شائن".. بلينكن يُدين جريمة مقتل خاشقجي
وزير الخارجية الأمريكي يصف جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بـ"العمل الشائن" / AFP
1 فبراير 2021

وصف وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن، مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي بـ"العمل الشائن".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في أول مقابلة تليفزيونية أجراها مع قناة NBC الأمريكية الأحد، أن "مقتل الصحفي خاشقجي​ كان عملاً شائناً ضدّ صحفي مقيم في الولايات المتحدة".

وأكّد أن "​واشنطن​ تراجع علاقتها مع ​السعودية​ لتضمن أنها تتماشى مع المصالح والمبادئ الأمريكية".

كما رفض بلينكن "إدانة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه أمر بقتل خاشقجي"، حسب NBC، دون أن يوضح بلينكن حيثيات الرفض.

وقُتِل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العامّ الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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