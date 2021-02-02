أهم الأحداث:

أردوغان يدعو لإعداد دستور جديد للبلاد غير الذي وضعه انقلابيون، وكوسوفو وإسرائيل تؤسسان رسمياً لعلاقات دبلوماسية بينهما.

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"بشفافية".. أردوغان يدعو لإعداد دستور جديد غير الذي وضعه الانقلابيون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الوقت ربما حان لمناقشة دستور جديد لتركيا. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان في كلمة له عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن الحكومة ستبدأ اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية. [TRT عربي]

ولفت الرئيس التركي إلى قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسفتها وأهدافها. [TRT عربي]

في حفل افتراضي.. كوسوفو وإسرائيل تؤسسان رسمياً لعلاقات رسمية بينهما

أعلنت كوسوفو وإسرائيل رسمياً، الاثنين، في حفل أقيم عبر الإنترنت بسبب قيود إغلاق كورونا، بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. [TRTعربي]

وأقامت وزيرة خارجية كوسوفو مليزا هاراديناي ستوبلا ونظيرها الإسرائيلي غابرييل أشكنازي مراسم افتراضية للتوقيع على الوثائق في عاصمتيهما. [TRTعربي]

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابرييل أشكنازي: "اليوم نحن نصنع التاريخ، نقيم علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو". [TRTعربي]

فيما ردّت هاراديناي ستوبلا في خطابها: "نحتفل بفصل جديد في الروابط التاريخية بين بلدينا".