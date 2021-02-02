سياسة
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تركيا: تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس انتهاك للقوانين الدولية
قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: "إن هذا التعهد يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية". وأردف أن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين".
تركيا: تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس انتهاك للقوانين الدولية
حامي أقصوي قال إن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين" / AA
2 فبراير 2021

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن تعهد كوسوفو بفتح سفارة في مدينة القدس المحتلة انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

جاء ذلك في رد خطي الثلاثاء، على سؤال وجه إليه حول تعهد كوسوفو بفتح سفارتها لدى إسرائيل بمدينة القدس.

وأضاف أقصوي: "إن هذا التعهد يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية". وأردف أن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين".

ووقّعت إسرائيل وكوسوفو، الاثنين، اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية تعهدت فيه الأخيرة بفتح سفارة في مدينة القدس المحتلة.

جرت مراسم التوقيع في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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