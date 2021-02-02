أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، أنّ الجيش الأرميني انتهك وقف إطلاق النار القائم بين البلدين قرب المنطقة الحدودية.

وبحسب بيان خدمة الحدود الأذربيجانية، وقع انتهاك وقف إطلاق النار عند الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، عندما فتح جنود أرمينيون النار على الجنود الأذربيجانيين قرب قرية "أسكي بره" التابعة لمحافظة غازاه.

وأشار البيان إلى أنّ الجنود الأرمينيين فتحوا النار 20 مرة بواسطة بندقية آلية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.