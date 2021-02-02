سياسة
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"على قدم وساق".. إثيوبيا تؤكد استمرار أعمال سد النهضة وفقاً للخطة المحددة
إثيوبيا تشدد على استمرار أعمال تشييد سد النهضة "على قدم وساق"، كما هو مخطط لها، وذلك غداة تحذير وزير الري السوداني من استمرار "الإجراءات أحادية الجانب"، وإعلان مصر سابقاً فشل المفاوضات مع إثيوبيا.
"على قدم وساق".. إثيوبيا تؤكد استمرار أعمال سد النهضة وفقاً للخطة المحددة
تصريح إثيوبيا جاء بعد تحذير وزير الري السوداني من استمرار ما سمّاه "الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني" / Getty Images
2 فبراير 2021

أعلنت السلطات الإثيوبية الثلاثاء أن أعمال تشييد "سد النهضة" تجرى على قدم وساق كما هو مخطط لها مسبقاً.

جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي على هامش زيارة لموقع بناء السد لتقييم تقدم عملية البناء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد بيكيلي: "بناء سد النهضة يجري كما هو مخطط له، وحالة البناء جارية على قدم وساق".

وأضاف: "دعم الإثيوبيين في الداخل والخارج لسد النهضة في أفضل حالاته".

وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي غداة تحذير وزير الري السوداني ياسر عباس من استمرار ما سمّاه "الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني".

وقال عباس في تصريحات متلفزة إن استمرار ملء سد النهضة من دون توقيع اتفاق ثلاثي أو تبادل معلومات بشأنه سيلحق إضراراً بسلامة تشغيل سد الروصيرص السوداني (يطل على النيل الأزرق وقريب من سد النهضة).

والاثنين بحث عباس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دوول كيفية تحريك مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ سنوات للوصول إلى حل سلمي مقبول من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأفاد بيان لوزارة الري السودانية بأن المباحثات تركزت على "شرح سير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر"، من دون ذكر نتائج تلك المشاورات.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، فشل الاجتماع مع إثيوبيا في تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

فيما أعلنت السلطات السودانية في 18 من الشهر ذاته بحث "خيارات بديلة" (لم توضحها) بسبب "تعثر" مفاوضات السد التي تجرى برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضة الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل من دون الوصول لاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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