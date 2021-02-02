سياسة
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"مياه مالحة في قوارير".. الصين تكشف عن شبكة تجار تزيف لقاحات كورونا
أعلنت الشرطة الصينية عن إلقاء القبض على شبكة قالت إنها صنّعت لقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا، بعد أن عثرت على آلاف اللقاحات المزيفة، عبارة عن مياه مالحة معبأة في قوارير.
"مياه مالحة في قوارير".. الصين تكشف عن شبكة تجار تزيف لقاحات كورونا
بدأت الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدام لقاح "سينوفارم" المحلي للتطعيم ضد كورونا / Reuters
2 فبراير 2021

ألقت الشرطة الصينية القبض على شبكة قالت إنها صنّعت لقاحات مزيفة مضادة لفيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان الثلاثاء، إنها ألقت القبض على "80 شخصاً عملوا منذ سبتمبر/أيلول الماضي على تعبئة مياه مالحة في قوارير وبيعها على أنها لقاحات مضادة لكورونا"، وفق وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.

وأضافت أنها عثرت على "أكثر من 3 آلاف لقاح مزيف ضد كورونا"، بعد مداهمة عدة مواقع في أنحاء العاصمة بكين، ومدن أخرى في منطقتي جيانغسو وشاندونغ، شرقي البلاد.

ولم تكشف السلطات حتى الساعة عدد اللقاحات المبيعة، إلا أنها أكدت تمكنها من تعقب الأماكن التي وصلت إليها.

وبدأت الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدام لقاح "سينوفارم" المحلي للتطعيم ضد كورونا.

وحتى عصر الثلاثاء كشفت السلطات عن تسجيل أكثر من 89 ألفاً و500 إصابة بكورونا، وما يفوق 8 آلاف و600 وفاة، علماً بأنها تفرض رقابة شديدة على المعلومات المتعلقة بضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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