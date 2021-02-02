سياسة
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"تصريحات مسيئة".. حركة النهضة ترفض اتهام الجزائر بالتدخل في تونس
قالت حركة النهضة التونسية إنها ترفض اتهام الجزائر بالتدخل في الشأن الوطني التونسي خلال وبعد الثورة، ووصفت التصريحات القائلة بذلك بأنها "مسيئة للجزائر ومتسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوّة".
"تصريحات مسيئة".. حركة النهضة ترفض اتهام الجزائر بالتدخل في تونس
نوّهت حركة النهضة بـ"المواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها التجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد" / Reuters
2 فبراير 2021

عبّرت حركة النهضة التونسية عن رفضها تصريحات صدرت في تونس مؤخراً، ووصفتها بأنها "مسيئة للجزائر"، حسب وكالة الأناضول.

وتضمنت هذه التصريحات اتهامات للجزائر بـ"التدخل في الشأن الوطني إبان الثورة (ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زي العابدين بن علي) وبعدها بهدف إجهاضها"، وفق بيان للحركة صدر مساء الاثنين.

وقالت النهضة إنها "ترفض هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر، وتعتبرها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوّة التي تربط الشعبين".

ونوّهت النهضة بـ"المواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها التجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد"، وأشادت بـ"جهود البلدين الشقيقين (تونس والجزائر) في دعم التعاون بينهما، بخاصة في المجال الاقتصادي والتصدي للإرهاب ومقاومة جائحة كورونا".

والسبت تداولت تقارير صحفية تصريحات للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، لقناة "الخليج" الفضائية، قال فيها إن "السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وإن ما عانته الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقلّ عما عانته من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف".

وكشف المرزوقي عن لقاء جمعه بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حينها، وأنه طمأن السلطات الجزائرية بأن الثورة التونسية شأن داخلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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