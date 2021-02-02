ارتفع عدد المتطرفين اليمينيين الحاصلين على تراخيص حمل سلاح في ألمانيا بنسبة 35 بالمئة في عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الحكومة الألمانية الثلاثاء، في ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، أن لديها علماً بحصول 1203 يمينيين متطرفين على تراخيص حمل سلاح اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأضافت أن الرقم المذكور يمثل زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وقالت مارتينا رنر، النائبة عن حزب اليسار بالبرلمان الألماني، إن الزيادة في عدد المتطرفين اليمينيين الذين يمتلكون السلاح تثبت تزايد التهديد الصادر من النازيين الجدد والعنصريين.

وأضافت أن إشراك هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في عملية منح التراخيص يؤكّد عدم فاعلية التدابير المتخَذة ضد تسليح اليمين المتطرف.

يشار إلى أن قانون الأسلحة الجديد دخل حيز التنفيذ في فبراير/شباط عام 2020، ويقضي القانون بتحقق هيئة حماية الدستور مما إذا كانت تصنّف الشخص المتقدم للحصول على طلب ترخيص حمل سلاح أو تجديده كل 3 سنوات، على أنه متطرف أم لا.​​​​​​​