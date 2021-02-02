سياسة
3 دقيقة قراءة
لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش يخشون العودة إلى ميانمار بعد الانقلاب
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بعض لاجئي الروهينغيا الفارين من ميانمار إلى بنغلاديش، تخوفاتهم من العودة إلى بلادهم عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش الميانماري الاثنين.
لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش يخشون العودة إلى ميانمار بعد الانقلاب
لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش يعربون عن خوفهم من العودة إلى ميانمار بعد الانقلاب العسكري / AP
2 فبراير 2021

ندّد اللاجئون الروهينيغيا من ميانمار الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش بالانقلاب العسكري في وطنهم، وقالوا إنه يزيد مخاوفهم من العودة.

ودفعت عملية مكافحة التمرد التي نفّذها جيش ميانمار عام 2017، التي شملت اغتصاباً جماعياً وقتلاً وإحراق قرى، أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغيا، إلى الفرار الى بنغلاديش المجاورة.

واستضافت بنغلاديش اللاجئين في مخيمات مكتظة، ولكنها حريصة على بدء إعادتهم إلى ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وفشلت عدة محاولات للعودة إلى الوطن بموجب اتفاق مشترك لأن الروهينغيا رفضوا الذهاب خوفاً من مزيد من العنف في بلد يحرمهم من الحقوق الأساسية بما في ذلك الجنسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بعض اللاجئين الثلاثاء، قولهم إنهم ازدادوا خوفاً الآن بعد سيطرة الجيش بالكامل على السلطة.

وقال خين ماونغ رئيس رابطة شباب الروهينغيا في مخيمات إقليم كوكس بازار: "قتلَنا الجيش، واغتصب أخواتنا وأمهاتنا، وأحرق قرانا. كيف يمكن أن نكون آمنين تحت سيطرتهم؟".

وأضاف في تصريحات لأسوشيتد برس: "أي عودة إلى الوطن ستتأثر بشكل كبير. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لأن الوضع السياسي في ميانمار أسوأ الآن".

واجتمع مسؤولون من ميانمار وبنغلاديش الشهر الماضي، لمناقشة سبل بدء عمليات الترحيل، ويبدو أن وزارة الخارجية البنغالية أكثر أملاً في نجاح العملية، إذ قال مسؤولون هناك إنهم يتوقعون أن تبدأ في وقت ما في يونيو/حزيران المقبل.

لكن كثيراً من اللاجئين قالوا إنهم يعارضون تماماً استيلاء الجيش على السلطة.

في السياق نفسه قال ماونغ: "ندين بشدة الانقلاب. نحن نحب الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك فإننا قلقون من فقدانها في بلدنا".

وأردف قائلاً: "نحن جزء من ميانمار، لذلك نشعر بنفس شعور عامة الناس هناك، ونحث المجتمع الدولي على رفع صوته ضد الانقلاب".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش الاثنين، إنها تأمل أن لا يعيق الانقلاب عملية الإعادة.

وأضافت: "بصفتنا جاراً وصديقاً، نودّ أن نرى السلام والاستقرار في ميانمار. لقد ظللنا مثابرين على تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع ميانمار، وعملنا مع ميانمار من أجل العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للروهينغيا الذين جرى إيواؤهم في بنغلاديش".

ووصفت الأمم المتحدة حملة ميانمار العسكرية على الروهينغيا بأنها شكل من أشكال الإبادة الجماعية.

وكان انقلاب الاثنين بمثابة انتكاسة لميانمار التي خرجت من عقود من الحكم العسكري الصارم والعزلة الدولية التي بدأت عام 1962.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us