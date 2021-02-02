أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، أهمية الدور التركي في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الألمانية الثلاثاء، عقب اجتماع الوزيرة الألمانية مع نظيرها التركي خلوصي أقار في برلين.

ووصفت كارينباور الاجتماع مع أقار بأنه "إشارة جيدة وخاصة بين الحلفاء"، مضيفة أن "تركيا شريك مهمّ في حلف شمال الأطلسي، وستبقى كذلك".

وأشارت الوزيرة إلى أنهما "بحثا قضايا مهمة، خصوصاً الخلافات في شرقي المتوسط".

ورحبت بـ"استئناف المباحثات بين تركيا واليونان الحليفين في الناتو"، مؤكدة "أهمية هذه الخطوة لتجنب زيادة التوتر مرة أخرى شرقي المتوسط".

وذكرت أنها التقت وزيرَي دفاع اليونان وقبرص الرومية قُبيل اجتماعها مع أقار، معربة عن أملها في أن تنتهز جميع الأطراف فرصة الحوار.

وأكدت الوزيرة الألمانية "أهمية الحوار والانسجام بين تركيا وألمانيا"، مشيرة إلى أن "لدى البلدين مصلحة مشتركة في استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو"، وقالت كارينباور: "أنقرة شريك هامّ وموثوق به، قدمت إسهامات مهمة لأمن أوروبا".

من جانبه قال وزير الدفاع التركي إنه أجرى "مباحثات صادقة وبنّاءة للغاية مع نظيرته كارنباور".

وأوضح أنهما بحثا عديداً من المواضيع، وفي مقدمتها قضايا الأمن والدفاع سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

ووصل أقار إلى برلين الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية، وزار سفارة بلاده في العاصمة الألمانية، قُبيل توجهه إلى وزارة الدفاع للقاء نظيرته.