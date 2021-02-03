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متحدث الرئاسة التركية يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي عدداً من القضايا، ووزير الخارجية التركي يؤكد ضرورة التفاوض على أساس المساواة في السيادة بشأن جزيرة قبرص.

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قالن يتباحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي حول عدد من القضايا

تباحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن هاتفياً الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، حول عدد من القضايا. [TRT عربي]

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة، بأن المحادثة الهاتفية استمرت نحو ساعة، هنأ خلالها قالن، سوليفان بتوليه منصبه الجديد، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. [TRT عربي]

وأعرب قالن وسوليفان عن "تطلعهما إلى إقامة نموذج تعاون قويّ وبنّاء ومستدام بين البلدين الحليفين". [الأناضول]

كما تناول الجانبان "قضايا سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باغ، فضلاً عن جائحة كورونا ونظام المناخ الدولي". [الأناضول]

جاوش أوغلو يؤكد ضرورة التفاوض على أساس المساواة في السيادة بقبرص

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ضرورة التفاوض على أساس المساواة في السيادة بشأن جزيرة قبرص. [TRT عربي]

وقال جاوش أوغلو: "يتعين التفاوض على أساس المساواة في السيادة (بين القبارصة الأتراك والروم)، وإذا تحقق ذلك فيمكن أن تكون دولتان". [الأناضول]

وأضاف: "في حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات جزيرة قبرص، فسيُحَلّ 50% من مشكلات شرقي المتوسط". [TRT عربي]