سياسة
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بعثة "الصحة العالمية" تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية
في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا، وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، بمدينة ووهان الواقعة في وسط الصين.
بعثة "الصحة العالمية" تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية
خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات / AFP
3 فبراير 2021

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

يحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشار الفيروس، إما عمداً أو خطأً، وأغرقت العالم تالياً في الجائحة، في اتّهام نفته بكين نفياً قاطعاً.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحافيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين "تتوقّع نهاراً مثمراً للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتحظى زيارة بعثة الخبراء بأهمية بالغة لبكين التي تسعى لتخلية نفسها من أي مسؤولية عن تفشي الوباء في العالم، وتقول إن الفيروس يمكن أن يكون قد أتى إلى الصين من دولة أخرى، في فرضية لم تعزّزها بأي سند علمي.

بالمقابل تشدّد بكين على نجاحها في احتواء الوباء وعلى إنتاجها لقاحات مضادة للفيروس تصدّر حالياً إلى دول عدّة.

وانتظرت الحكومة الصينية أكثر من عام قبل أن تأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة التي اضطر أفرادها للخضوع إلى حجر صحّي لمدة 14 يوماً قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

ويشكّ العديد من المحلّلين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أيّ أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.

وصباح الأربعاء قالت قناة "CGTN" التلفزيونية الصينية الإخبارية الناطقة بلغات أجنبية إنّ خبراء منظمة الصحّة "سيتبادلون الأفكار مع باحثي المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي ومكافحة الوباء".

وكان متحدّث باسم الخارجية الصينية قد أكّد الأسبوع الماضي أنّ زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها "هذا ليس تحقيقاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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