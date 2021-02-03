سياسة
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تتجاوز 220 ألف وحدة.. ارتفاع متواصل لمبيعات العقارات التركية للأجانب
ارتفعت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا بشكل متواصل خلال الفترة بين عامي 2013 - 2020، حتى بلغت 220 ألف و351 عقاراً بحلول نهاية العام المنصرم.
تتجاوز 220 ألف وحدة.. ارتفاع متواصل لمبيعات العقارات التركية للأجانب
 مبيعات العقارات للأجانب تتجاوز 220 ألف وحدة / AA
3 فبراير 2021

حققت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا، ارتفاعاً متواصلاً خلال الفترة بين عامي 2013 - 2020، حتى بلغت 220 ألف و351 عقاراً بحلول نهاية العام المنصرم.

وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، بلغت العقارات المباعة للأجانب، 12 ألفاً و181، خلال عام 2013، لترتفع إلى 45 ألفاً و483، بحلول عام 2019.

وخلال العام الماضي (2020)، اشترى الأجانب 40 ألفاً و812 عقاراً في تركيا، أي أقل من مبيعات عام 2019، وذلك بسبب تأثيرات وباء كورونا.

وخلال الأعوام الـ8 الأخيرة، تصدرت مدينة إسطنبول، قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب، وذلك بواقع 83 ألفاً و815.

وفي المركز الثاني، حلت ولاية أنطاليا بواقع 51 ألفاً و845 عقاراً جرى بيعها للأجانب، خلال الفترة نفسها، تلتها بورصة بـ11 ألفاً و895 عقاراً.

وعلى صعيد جنسيات الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا، تشير أرقام "الإحصاء التركية"، إلى تصدّر العراقيين القائمة، خلال الفترة بين عامي 2015 – 2020.

وحلّ الإيرانيون في المركز الثاني، بواقع 18 ألفاً و464 عقاراً، تلاهم السعوديون بـ13 ألفاً و540.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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