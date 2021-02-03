أعادت أزمة جائحة كورونا، هيكلة صناعة التسوق مع دخول غالبية شرائح المجتمع المحلي في السوق التركية، للحجر الإجباري منذ مارس/آذار الماضي، لمنع تفشي الوباء.

وانتعشت التجارة الإلكترونية في تركيا خلال شهور الجائحة، مع صعوبة الخروج لتوفير الاحتياجات من الأسواق المحلية.

وقالت إسراء سوزمة، نائبة مدير التسويق بالموقع الإلكتروني الشهير بتركيا n11.com، إن البلاد تجاوزت العديد من الدول في نسب زيادة التجارة الإلكترونية منذ مارس/آذار 2020.

وذكرت سوزمة لوكالة الأناضول، أن عادات المستهلكين تغيرت مع تفشي كورونا، مشيرة إلى أن عددهم زاد 41% عبر التجارة الإلكترونية داخل السوق التركية، منذ مارس/آذار.

"كذلك، فإن هناك 49 من كل 100 مستهلك، لن يتخلوا عن عاداتهم الجديدة التي اكتسبوها، على المدى المتوسط والبعيد".

وساهم انتقال معظم الأنشطة الحياتية كالتعليم والعمل والترفيه والرياضة إلى المنزل، بسبب الوباء، في دعم نمو سوق التجارة الإلكترونية، "التغيير في نمط الحياة بسبب كورونا، ساهم في نمو قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت".

وبحسب تقرير لشركة نيلسون (Nielsen) الأمريكية للمعلومات والبيانات وقياس السوق، حول "صعود التجارة الإلكترونية خلال فترة انتشار كورونا" فقد زادت المبيعات عبر الإنترنت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العزل المنزلي بسبب كورونا 160%.

وأضاف التقرير أن بيانات مركز بطاقات الدفع في تركيا "BKM"، التي نشرها في النصف الأول 2020، تشير إلى استخدام 5 ملايين بطاقة دفع جديدة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان الماضيين.

"بالنظر إلى التطورات المحلية والعالمية وأرقام المبيعات، وتغير عادات وتوجهات المستهلك، يتضح أن تأثير وباء كورونا على قطاع التجارة الإلكترونية، سيكون دائماً".

وذكرت سوزمة أن العادات الجديدة التي اكتسبها المستهلكون في فترة الوباء، ستستمر بعده أيضاً، وذلك لأن بعضهم رأى فوائد التسوق الإلكتروني عندما اضطروا إلى تجربته أول مرة.

مليون مستخدم جديد خلال 3 أشهر

ولفتت سوزمة، إلى أن 21 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وأكثر من مليون مستهلك جُدد قد انضموا إلى موقع n11.com خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2020، وأن عدد المستخدمين المسجلين حاليا تجاوز 22 مليوناً.

وتابعت: "مع بدء مرحلة التباعد الاجتماعي وتطبيق حظر التجوال, بدأت بعض الشركات التي لم تتمكن من فتح محلاتها في بيع منتجاتها عبر الإنترنت".

وزادت: "عام 2019 كانت نسبة تجار التجزئة الذين يقومون بالتجارة الإلكترونية 6.2% من إجمالي تجار التجزئة في تركيا، ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة عام 2020 عند 8.5%".

وبخصوص موقع n11.com، فإن هناك زيادة كبيرة في عدد المستخدمين خلال هذه الفترة، "كما أن عدد من يقومون بالتسوق عبر الموقع لأول مرة زاد بنسبة 80%".

آلات صنع الخبز

قالت سوزمة، إنه مع زيادة مدة البقاء في المنزل بدأ المستهلكون شراء احتياجاتهم الأساسية أيضاً عبر الإنترنت.

وأضافت أن الاحتياجات الأساسية والمنظفات، هي أكثر المنتجات التي شهدت زيادة في المبيعات خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن مبيعات آلات صنع الخبز في المنزل ازدادت 14 ضعفاً في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفعت مبيعات آلات الحلاقة 11 ضعفاً خلال الفترة المذكورة.

"مستلزمات التخييم كانت دائماً ضمن المنتجات الأكثر مبيعاً في فترات الصيف، إلا أنه بسبب الانتقال إلى التعليم عن بُعد بداية من سبتمبر/أيلول الماضي، زاد الاهتمام بشراء أجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية والطابعات".