وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "ذلك أمر مستحيل"، مؤكداً أن روسيا لن تناقش أبداً موضوع تبادل أراضيها، ومُستبعِداً فكرة تبادل تشمل مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك غرب روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نُشرت أمس الثلاثاء إنه مستعدّ لعرض تبادل أراضٍ مع روسيا ضمن مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب. وتأتي تصريحاته في وقت يلتقي فيه زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة، وسط ضغوط أمريكية لإنهاء النزاع.

وأكد زيلينسكي في المقابلة مع صحيفة غارديان أنه يرفض الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مثل هذه الضمانات ليست حقيقية. كما أضاف أن أوكرانيا مستعدة لتبادل أراضٍ مع روسيا، من بينها الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية.

وفي ذات السياق أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمله في أن يسهم الإفراج عن الأمريكي مارك فوغيل من قبل روسيا في بدء علاقات جديدة مع موسكو لإنهاء الحرب.

من جهة أخرى، أعرب زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا لاستقبال استثمارات أمريكية في معادنها النادرة، مؤكداً أن الموارد المعدنية في المناطق المحتلة تشكل فرصة كبيرة للشركات الأمريكية.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه روسيا في التقدم بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.