سياسة
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وزير إسرائيلي: قد لا يكون هناك مفر من توجيه ضربة لإيران
لوّح وزير الاستيطان الإسرائيلي بإمكانية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران في وقت ما، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لن توجه أيّ ضربة للمنشآت النووية الإيرانية".
وزير إسرائيلي: قد لا يكون هناك مفر من توجيه ضربة لإيران
الوزير هنغبي يقول إن: إسرائيل يتعين عليها أن تعمل بشكل مستقل من أجل إبعاد هذا الخطر عنها / Reuters
3 فبراير 2021

قال وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنبغي، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لن توجّه أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية"، مشيراً إلى أنه على تل أبيب "أن تقرر إذا ما كانت ستتقبل الأمر الواقع الذي يفرض بأن تكون إيران دولة نووية".

وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية "إسرائيل يتعيّن عليها أن تعمل بشكل مستقل من أجل إبعاد هذا الخطر عنها".

وأوضح "ربما يأتي وقت لا مناص فيه من توجيه ضربة لإيران، الإيرانيون ردهم يأتي مقيداً ومحدوداً في العادة، أتمنى أن تأتي قيادة تنهي هذه الدوامة".

وحذر مسؤولون إسرائيليون، في الأيام الأخيرة، من عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الدولي مع إيران الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد انسحبت منها عام 2018.

وأمس الثلاثاء، ادعى يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، في تصريحات لهيئة البث، أن إيران بحاجة إلى عام أو عامين، لامتلاك "السلاح النووي".

وكانت هيئة البث، قد قالت، الاثنين الماضي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ترأس اجتماعاً، يوم الأحد، بمشاركة مسؤولين عسكريين وسياسيين "لمناقشة الميزانية المطلوبة لضربة محتملة على إيران، إذا لزم الأمر".

وفي هذا الصدد أيضاً، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سوف يجتمع الأحد المقبل، لبحث "الملف الإيراني" على وقع تقديرات باستئناف الإدارة الأمريكية مفاوضاتها مع طهران.

وكانت إسرائيل قد عارضت بشدة، الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والدول الكبرى، مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015.

مصدر:TRT عربي
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