سياسة
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أردوغان: الدستور التركي الجديد سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققنّاها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدستور الجديد المرتقب سيتأسس على "القفزات التاريخية" التي تحققت في البلاد، مشدداً على ضرورة صياغته بـ"شفافية".
أردوغان: الدستور التركي الجديد سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققنّاها
شدد أردوغان على ضرورة أن تكون صياغة الدستور الجديد شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب.  / AA
3 فبراير 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن الدستور الجديد المزمع إعداده "سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد"، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية، في 5 ولايات.

وأوضح أردوغان أن الوقت حان لكي تتخلص تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستوراً مدنياً يلائم تطلعات الشعب، ويواكب التطور الحاصل في البلاد.

وأثنى على تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، الذي أبدى استعداده للمساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.

وأكد أردوغان أن أبواب "تحالف الشعب" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد.

والاثنين، قال أردوغان، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وإن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

وأضاف: "يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب"، مشدداً على ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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