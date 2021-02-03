سياسة
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بحضور البعثة الأممية.. لجنة "5+5" تستأنف اجتماعاتها في سرت الخميس
أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" استئناف عقد اجتماعاتها في مدينة سرت (شرق) الخميس، بحضور البعثة الأممية إلى ليبيا، وسيبحث الاجتماع العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم.
بحضور البعثة الأممية.. لجنة "5+5" تستأنف اجتماعاتها في سرت الخميس
استئناف اجتماعات 5+5 في مدينة سرت الليبية الخميس / AA
3 فبراير 2021

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الدول المشاركة في مؤتمر برلين، استئناف عقد اجتماعاتها في مدينة سرت (شرق) الخميس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق العميد محمد نقاصة، الأربعاء، لمراسل الأناضول.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال نقاصة إن "الاجتماع ستحضره البعثة الأممية إلى ليبيا وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسبل دعم المراقبين الدوليين وحمايتهم".

وفي 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، انتهت مدة 90 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب المرتزقة من ليبيا، دون تنفيذها.

وأضاف نقاصة: "سنناقش سبل إخراج المرتزقة، وإزالة الألغام والعقبات التي عرقلت فتح طريق مصراتة-سرت، وملف تبادل المحتجزين، لا سيما على الهوية".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مجلس الأمن بإصد ار قرار لحل كل "المؤسسات التنفيذية الموازية" في البلاد.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.

ونصّ الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

ومنذ ذلك الوقت تخرق مليشيا الانقلابي حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار بين حين وآخر، وتستمر في الحشد العسكري.

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعاً مسلحاً منذ سنوات، تنازع فيه مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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