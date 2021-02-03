سياسة
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سفير واشنطن في أنقرة: نرغب في تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا
أكد السفير الأمريكي في أنقرة أن عدد الشركات الأمريكية في تركيا يبلغ نحو 1700، وتوفّر فرص عمل لأكثر من 78 ألف مواطن تركي، لافتاً إلى أنها تصدّر منتجاتها إلى رقعة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
سفير واشنطن في أنقرة: نرغب في تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا
سفير واشنطن في أنقرة يؤكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع تركيا / AA
3 فبراير 2021

قال السفير الأمريكي في أنقرة دافيد ساترفيلد، إن بلاده مستمرة في التزامها العلاقات التجارية العميقة والناجحة مع تركيا، معرباً عن أمله في زيادة تعزيز هذه العلاقات.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الأربعاء، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا، أشار فيه إلى متانة العلاقات التجارية بين البلدين التي تشمل مجالات كثيرة.

ولفت السفير الأمريكي إلى وجود مصانع لعديد من الشركات الأمريكية المشهورة في تركيا.

وأفاد بأن عدد الشركات الأمريكية في تركيا يبلغ نحو 1700، وتوفر فرص عمل لأكثر من 78 ألف مواطن تركي، لافتاً أنها تصدّر منتجاتها إلى رقعة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.

وشدّد على استمرار بلاده في التزام علاقاتها التجارية العميقة مع تركيا، موضحاً أنها وفرت فرصاً مهمة لكثير من الشركاء الأتراك والأمريكيين منذ سنوات طويلة.

وأكد أنه على الرغم من متانة الروابط التجارية في الوقت الحالي، فإن الإدارة الأمريكية ترغب في تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ أكثر من 20 مليار دولار عام 2019، وأن حجم التجارة في 2020 حقق وتيرة متسارعة بحيث تتجاوز ذلك الرقم، على الرغم من جائحة كورونا.

وبيّن أن قسماً مهماً من الشركات الأمريكية في تركيا ينشط في مجال الصناعة، لافتاً إلى الجوانب الإيجابية للاستثمار فيها، مثل الموقع الجغرافي المهم، والأيدي العاملة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة.

ولفت ساترفيلد في الوقت ذاته، إلى أن كثيراً من الشركات التركية في الولايات المتحدة تواصل نشاطها التجاري بفاعلية كبيرة.

وأعرب عن أمله في مقابلة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ووزير الخزانة والمالية لطفي علوان، خلال العام الجاري، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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