سياسة
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لـ5 سنوات.. أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قررت تمديد معاهدة معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات. وتُلزِم المعاهد واشنطن وموسكو الحد من التسليح النووي، وكان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير/شباط الجاري.
لـ5 سنوات.. أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن تمديد بلاده العمل بمعاهدة نيو ستارت مع روسيا 5 سنوات إضافية / Reuters
3 فبراير 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأضاف بلينكن في بيان: "تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن تكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى 5 فبراير/شباط 2026".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت الشهر الماضي، إنها ستسعى لتمديد المعاهدة التي تُلزِم الجانبين الحد من التسليح النووي، وكان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير/شباط الجاري.

وكان الكرملين أعلن الجمعة في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع على قانون يمدد العمل بالمعاهدة لخمس سنوات.

وقالت روسيا إن التمديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتبادل الجانبان المذكرات الدبلوماسية بعد أن يكمل كل منهما إجراءاته الداخلية.

ومعاهدة نيو ستارت، التي أُبرِمت عام 2010 وتنتظر نهايتها الأسبوع المقبل، هي بمثابة حجر الزاوية في جهود الحد من انتشار الأسلحة عالمياً، وتعمل على تقييد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها، إذ يجب أن لا تزيد على 1550 رأساً لكل منهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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