سياسة
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وزير الدفاع التركي: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا
أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري تيبور بينكو، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أهداف أنقرة الاستراتيجية. وقال أقار إن بلاده تولي علاقاتها مع المجر أهمية كبيرة، في إطار الناتو ومن ناحية المنظور التاريخي.
وزير الدفاع التركي: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يؤكد أن تركيا ترى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفاً استراتيجياً لها / AA
3 فبراير 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أهداف بلاده الاستراتيجية.

وأكّد أقار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري تيبور بينكو، أن المباحثات التي أجراها مع الجانب المجري كانت بناءة ومثمرة جداً، وتَطرَّق إلى جميع القضايا، بخاصة الدفاع والأمن.

وأشار إلى أنه تناول مع نظيره المجري التعاون بين البلدين في المجال العسكري، والخطوات الممكن اتخاذها في هذا الصدد.

وشدّد أقار على إمكانية تحقيق تقدم سريع في الدفاع والأمن مع المجر "التي نراها دائماً صديقاً وحليفاً حقيقياً".

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضاً العلاقات الثنائية وقضايا الدفاع والأمن لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التطورات في بحر إيجة ومنطقة البلقان وأذربيجان وليبيا وأفغانستان.

وبيّن أن التعاون بين البلدين لن يقدِّم المساهمات المهمة لكيلهما فحسب، بل ستطال هذه المساهمات الناتو والاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.

وأردف بأن "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا، ويجب أن يرى الجميع ويدركوا هذا الأمر".

وقال وزير الدفاع التركي إن بلاده تولي علاقاتها مع المجر أهمية كبيرة، في إطار الناتو ومن ناحية المنظور التاريخي.

بدوره قال وزير الدفاع المجري إنه بحث مع أقار كثيراً من القضايا المهمة المتعلقة بالمستقبل، وإن العمل المشترك بين تركيا والمجر يجري في إطار الناتو.

وأشاد بينكو بالمساهمات المهمة التي تقدّمها بعثة السلام التركية في ضمان السلام والأمن غربي البلقان.

ولفت إلى أن تركيا تستضيف على أراضيها 4 ملايين لاجئ، وتقدّم بذلك مساهمة كبيرة لأوروبا والمجر، كما شدّد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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