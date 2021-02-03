سياسة
3 دقيقة قراءة
مبعوث أنقرة إلى بغداد: العراق سيكسب إذا تعاون مع تركيا في قضية المياه
عقد مبعوث الرئاسة التركية الخاص إلى العراق اجتماعاً في البرلمان التركي لتقييم الجهود المبذولة في سبيل حل مشكلة المياه في العراق، أكد فيه أن بغداد ستكون رابحة إذا تعاونت مع أنقرة في قضية المياه.
مبعوث أنقرة إلى بغداد: العراق سيكسب إذا تعاون مع تركيا في قضية المياه
ويسل أر أوغلو: أجريت مع الوفد المرافق زيارة لبغداد في 31 يوليو/تموز 2019، وأعددنا خارطة طريق لحل مشكلة المياه في العراق / AA
3 فبراير 2021

قال مبعوث الرئاسة التركية الخاص إلى العراق، ويسل أر أوغلو، إن بغداد ستكون رابحة إذا تعاونت مع تركيا في قضية المياه، مؤكداً أن بلاده تعمل وفق مبدأ الربح المتبادل.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد برئاسة أر أوغلو في البرلمان التركي الأربعاء، لتقييم الجهود المبذولة في سبيل القضاء على مشكلة المياه في العراق.

وشارك في الاجتماع نائب مدير العلاقات مع العراق بوزارة الخارجية التركية علي رضا غوناي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية والمديرية العامة لشؤون المياه.

وذكر أر أوغلو أنه اجتمع مع وفد مكون من 51 شخصاً يعملون في المؤسسات التركية ذات الصلة، وأعدوا خطة عمل حول المياه والطاقة.

وأشار إلى أنه أجرى مع الوفد المرافق زيارة لبغداد في 31 يوليو/تموز 2019، وأعدوا خارطة طريق لحل مشكلة المياه في العراق.

وأضاف: "عرضنا سابقاً إنشاء مركز لأبحاث موارد المياه التركية-العراقية وتطبيقها، أظنّ أنها ستكون ذات فائدة، لأن مثل هذه الخلافات تكمن في الأساس في نقص المعلومات وانعدام الاتصالات المتبادلة".

وأفاد بأن المسؤولين العراقيين أعربوا عن ترحيبهم بإنشاء المر كز، مشيراً إلى أنهم أعدوا ضمن هذا الإطار مسودة بروتوكول.

ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين طلبوا زيارة سد "إليسو" التركي على نهر دجلة.

وتابع: "الجانب العراقي يطلب منا كميات معينة يستحيل توفيرها، فهذا العام طلبوا ما بين 1.5 وضعفَي كمية المياه الواردة".

وأوضح أنهم ينظرون فقط إلى مجرى دجلة الرئيسي ولا يلتفتون إلى روافده التي تدخل العراق مباشرة، مؤكداً أيضاً ضرورة مراعاة الوضع السوري خلال المباحثات، إذ يشكل النهر الحدود بين سوريا وتركيا قبل دخوله العراق.

وأردف: "سوريا أحد الشركاء، ولدينا ثانياً إيران التي ترفد دجلة بعديد من الأنهار، فينبغي مراعاة ذلك".

ونوه أر أوغلو بخبرة تركيا الكبيرة في عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتقنيات الخاصة التي تمتلكها، إذ أبلغ الجانب العراقي بقدرة تركيا على معالجة مشكلة مياه الشرب.

واستطرد: "إذا تعاونوا معنا فسيكسبون بالتأكيد، لأننا لسنا دولة أو أمة مستعمرة، بل نعمل وفق مبدأ الربح المتبادل".

من جانبه أكد غوناي أن الرؤية التي طرحها أر أوغلو ستسهم في إدارة مستدامة للمياه وتنميتها في العراق على المديين المتوسط والبعيد.

وبيّن أن الخطط قصيرة الأمد لن تحلّ مشكلة المياه في العراق، لافتاً إلى أنهم سيكونون في تواصل دائم لإيجاد حلول دائمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us