قالت شبكة BBC البريطانية، إن الأويغور المحتجَزين في "معسكرات إعادة التأهيل" الصينية، يتعرضون لعمليات اغتصاب ممنهجة.

ونقلت عن ضحايا وشهود عيان من المعسكرات المذكورة، في تقرير خاص، أن "عمليات اغتصاب ممنهجة، وتعذيب، وتعقيم، وغسل دماغ"، يتعرض لها المحتجَزون هناك.

تورسوناي زياودون، معتقلة سابقة في المعسكرات الصينية، عاشت 9 أشهر في أحد هذه المعسكرات، قبل أن تفر إلى الولايات المتحدة، قالت إنها تعرضت مراراً للاغتصاب والتعذيب.

وأوضحت أن سلطات المعسكرات كانوا يحقنونهن بإبر كل 15 يوماً، وهو ما كان يتسبب لهن في أعراض جانبية مثل الغثيان والقيء والخمول، حسب تقرير BBC.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

وفي مارس/آذار 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، وذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادةً ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني"، وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".