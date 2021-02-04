سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 4 فبراير/شباط 2021
وزير الدفاع التركي خلال زيارته للمجر ولقائه نظيره المجري / AA
4 فبراير 2021

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يقول إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا، وإيران تصف تأكيد "العدل الدولية" اختصاصها بالبتّ في عقوبات واشنطن بـ"الانتصار".

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وزير الدفاع التركي: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري تيبور بينكو أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أهداف أنقرة الاستراتيجية. وقال أقار إن بلاده تولي علاقاتها مع المجر أهمية كبيرة، في إطار الناتو ومن ناحية المنظور التاريخي. [TRT عربي]

بدوره قال وزير الدفاع المجري إنه بحث مع أقار كثيراً من القضايا المهمة المتعلقة بالمستقبل، وإن العمل المشترك بين تركيا والمجر يجري في إطار الناتو، وأشاد بالمساهمات المهمة التي تقدّمها بعثة السلام التركية في ضمان السلام والأمن غربي البلقان. [TRT عربي]

إيران عدَّته انتصاراً.. "العدل الدولية" تؤكد اختصاصها بالبتّ في عقوبات واشنطن

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ذات اختصاص بالبتّ في شكوى إيرانية ضد العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على طهران، وسارع وزير الخارجية الإيراني بالترحيب بالقرار، معتبراً إياه انتصاراً قانونياً جديداً لبلاده. [TRT عربي]

وسارع وزير الخارجية الإيراني وكتب على تويتر أن المحكمة "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران على خلفية العقوبات الأمريكية غير القانونية". وأضاف أن بلاده حققت بذلك "انتصاراً قانونياً آخر بعد القرار الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018"، في إشارة إلى أمر أصدرته المحكمة حينها، وطلبت بموجه من واشنطن رفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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