سياسة
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إعلام سوري: طيران إسرائيلي يشن غارة على القنيطرة
استهدفت إسرائيل ليل الأربعاء محافظة القنيطرة في جنوبي سوريا بقصف طيران وفق ما نقل الإعلام التابع للنظام السوري.
إعلام سوري: طيران إسرائيلي يشن غارة على القنيطرة
نادراً ما تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى / AFP
4 فبراير 2021

أعلن إعلام تابع لنظام بشار الأسد، الأربعاء، أن طيراناً إسرائيلياً شن غارة جوية على محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للنظام، شنت إسرائيل الغارة في تمام الساعة 10.42 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وأسقطت معظم الصواريخ"، مشيرة إلى حصول أضرار ناجمة عن القصف.

ولم يصدر بيان رسمي من إسرائيل حول الهجوم حتى الساعة 23.33 ت.غ.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى.

وتوجد في محافظة القنيطرة، مواقع عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، ومواقع أخرى لجماعات إرهابية أجنبية تخضع لقيادة الحرس الثوري الإيراني.

ومن قبل زعم نظام الأسد أن إسرائيل شنت في 13 يناير/كانون الثاني المنصرم غارة على دير الزور (شرق)، وغارة على جنوبي دمشق في 7 من الشهر نفسه، وثالثة على منطقة النبي هابيل بريف دمشق في 30 ديسمبر/كانون الأول.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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