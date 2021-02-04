سياسة
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باكستان تعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية
نجحت باكستان في اختبار إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض قصير المدى قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتر.
باكستان تعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية
الجيش الباكستاني يعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس حربية نووية / AA
4 فبراير 2021

أعلن الجيش نجاح باكستان الأربعاء في اختبار إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض قصير المدى قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.

وأضاف الجيش في بيان أن إطلاق الصاروخ غزنوي هو "ذروة" تدريب ميداني سنوي لقيادة القوات الاستراتيجية العسكرية لباكستان.

وأوضح أن الليفتانت الجنرال محمد علي، قائد القوات، أشاد "بالجاهزية العملية" للقوات فضلاً عن "تعاملها مع نظام السلاح وتشغيلها له."

ويهدف البرنامج النووي والصاروخي لباكستان بالأساس إلى مواجهة التهديدات من الجارة الهند، التي عادة ما تجري اختبارات صاروخية. تمتلك والدولتان أسلحة نووية كما خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب إقليم كشمير منذ أن حصلتا على الاستقلال عن بريطانيا في 1947.

وينقسم الإقليم الواقع وسط جبال الهيمالايا بين الدولتين وتطالب كل منهما به كاملاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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