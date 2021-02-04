سياسة
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عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليون في 2020
قالت هيئة الإحصاء التركية إن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.
عدد سكان تركيا يتجاوز 83.6 مليون في 2020
نسبة الذكور بلغت 50.1 % (41 مليوناً و915 ألفاً و985) والإناث 49.9 % (41 مليوناً و698 ألفاً و377) / Getty Images
4 فبراير 2021

بلغ عدد سكان تركيا 83 مليوناً و614 ألفاً و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفاً و365 نسمة عن العام السابق.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس، بأن نسبة الذكور بلغت 50.1 % (41 مليوناً و915 ألفاً و985)، والإناث 49.9 % (41 مليوناً و698 ألفاً و377).

وأوضحت أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.

وأشارت إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8% في 2019، إلى 93% خلال 2021.

ولفتت بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 إلى 7 %.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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