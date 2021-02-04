بلغ عدد سكان تركيا 83 مليوناً و614 ألفاً و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفاً و365 نسمة عن العام السابق.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس، بأن نسبة الذكور بلغت 50.1 % (41 مليوناً و915 ألفاً و985)، والإناث 49.9 % (41 مليوناً و698 ألفاً و377).

وأوضحت أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.

وأشارت إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8% في 2019، إلى 93% خلال 2021.

ولفتت بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 إلى 7 %.