تصدَّرت الصناعات الدفاعية والجوية قائمة صادرات ولايات منطقة البحر الأسود التركية إلى الولايات المتحدة عام 2020.

وحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مُصدِّري شرقي البحر الأسود بلغت قيمة الصادرات من ولايات منطقة البحر الأسود للولايات المتحدة 166 مليوناً و384 ألفاً و658 دولاراً خلال العام الماضي.

وارتفعت الصادرات من الولايات الـ18 التي تضمها المنطقة بنسبة 82% مقارنة بعام 2019.

وتنوعت الصادرات من منطقة البحر الأسود إلى الولايات المتحدة العام الماضي لتشمل 23 قطاعاً مختلفاً، وتصدرت الصناعات الدفاعية والجوية القائمة بـ80 مليوناً و192 ألفاً و64 دولار.

وزادت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمعدل 411%.

وتلت هذا القطاع صادرات البندق ومشتقاته بقيمة 19 مليوناً و438 ألفاً و438 دولار، ثم الألبسة الجاهزة بـ18 مليوناً و757 ألفاً و303 دولارات.

وفي تصريح للأناضول قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدِّري شرقي البحر الأسود صفّت قاليونجو إن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة أغلقت العام الماضي بمستوى قياسي.

وأوضح قاليونجو أنهم يولون أهمية كبيرة للسوق الأمريكي وأنهم سيهتمون بالعمل المشترك مع المُصدِّرين لزيادة الصادرات من المنطقة إلى الولايات المتحدة.