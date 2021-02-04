قُتل 182 شخصاً بينهم أطفال وأصيب 767 آخرين في هجمات شنها تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مدار عام 2020 شمالي سوريا.

ويسعى التنظيم الإرهابي لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار من خلال الهجمات التي يشنّها شمالي سوريا، حسب مصادر أمنية تركية.

واللافت للانتباه أن هجمات التنظيم بالسيارات المفخخة تتكثّف في مناطق عفرين والباب وجرابلس ورأس العين، التي ينعم أهلها بالاستقرار منذ تطهيرها من الإرهاب من قِبل القوات المسلحة التركية.

ويرى خبراء أمنيون أن الهجمات الإرهابية المذكورة "تهدف إلى تخويف المدنيين وترويعهم وتهجيرهم قسرياً من مناطقهم".

وأشار الخبراء إلى أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي نفّذ هجماته بشكل خاص في المناطق وخلال الأوقات التي يوجد فيها المدنيون بكثافة.

وأوضحوا أن الإرهابيين يهدفون أيضاً إلى التعتيم على أنشطة القوات المسلحة التركية وأعمالها الإغاثية الإنسانية التي وفَّرت الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

وفي إشارة إلى توقيت الهجمات ذكر الخبراء أن العملية التركية المحتملة في قضاء "سنجار" شمالي العراق، التي يسعى تنظيم YPG/PYD/PKK الإرهابي لجعلها "قنديلاً جديداً"، قذفت الرعب والإحباط في قلوب من يسمّون زعماء التنظيم.

كما أفادوا بأن الهجمات الإرهابية تأتي بهدف منع التفكك الحاصل داخل التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمّح بأن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي تنظيم PKK من قضاء سنجار شمالي العراق.

وكان PKK أوجد له موطئ قدم في نينوى، بخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".

ويواصل تنظيم PKK/YPG وجوده في مدينتَي تل رفعت ومنبج بمحافظة حلب (شمال) ويستخدمهما منطلقاً لأعماله الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشمالي.

وينتشر "الجيش الوطني السوري" في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، التي حررت من تنظيمَي داعش وYPG الإرهابيين خلال السنوات الأربع الماضية.