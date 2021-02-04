انطلق في إسرائيل تمرين عسكري مشترك مع قوات أمريكية يحاكي تعرُّض البلاد لتهديدات صاروخية وجوية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأ هذا الأسبوع تمرين مقرات القيادة المشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأمريكي".

ويطلق على التمرين اسم "جونيفر فالكون".

وأضاف: "يحاكي التمرين سيناريوهات مختلفة تتعرض فيها إسرائيل لتهديدات إطلاق صواريخ وتهديدات جوية أخرى".

وأشار أدرعي إلى أن التمرين "يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشين وتحسين الجاهزية الدفاعية بينهما في مواجهة تهديدات متنوعة وتوسيع التعاون الاستراتيجي العميق".

وقال: "يجري تمرين "جونيفر فالكون" بإسرائيل في العقديْن الأخيريْن ويشكل عاملاً مهماً في التعاون بين الجيشيْن والدولتين".

وأضاف أن التمرين "يعقد هذا العام بشكل متوازٍ في ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة وحدات متنوعة وعلى رأسها الدفاع الجوي وهيئة العمليات وسلاح البحرية ووحدات لوجيستية وطبية".

ولفت أدرعي إلى أنه "جرت ملاءمة التمرين للظروف التي تفرضها جائحة كورونا لضمان إجرائه والحفاظ على صحة المشاركين".

يأتي التمرين العسكري هذا في ظل حالة من التوتر والتصعيد بين إسرائيل وإيران على خلفية البرنامج النووي الإيراني وتلويح عدد من زعماء إسرائيل بشن عملية عسكرية ضد إيران.