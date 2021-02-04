سياسة
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إيران: واشنطن وتل أبيب تستخدمان الإرهاب لزيادة نفوذهما
قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان الإرهاب كأداة لزيادة نفوذهما.
إيران: واشنطن وتل أبيب تستخدمان الإرهاب لزيادة نفوذهما
وزير الدفاع الإيراني يقول إن واشنطن وإسرائيل تستخدمان الإرهاب كأدوات لزيادة نفوذهما كلما سنحت لهما الفرصة
4 فبراير 2021

قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان الإرهاب كأداة لزيادة نفوذهما.

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، أن خاتمي شارك في اجتماع وزراء دفاع دول "رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي" (منظمة دولية) المنعقد في مدينة بنغالور الهندية.

وفي كلمة خلال الاجتماع، لفت إلى أن بلاده ترى المحيط الهندي بوابة اتصال مع العالم، مشدداً على أن الدول الساحلية يجب أن تستفيد من خيرات المحيط بشكل عادل .

وتطرق إلى اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020، وقال :" تستخدم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) الإرهاب كأدوات لزيادة نفوذهما كلما سنحت لهما الفرصة".

وكانت إسرائيل قد عارضت بشدة، الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والدول الكبرى، مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015.

وفي هذا الصدد أيضاً، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، سوف يجتمع الأحد المقبل، لبحث "الملف الإيراني" على وقع تقديرات باستئناف الإدارة الأمريكية مفاوضاتها مع طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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