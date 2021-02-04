سياسة
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"إنه وجهي الآن".. نجاح أول عملية لزرع وجه ويدين في التاريخ
في سابقة هي الأولى من نوعها، تمكن مستشفى جامعي في نيويورك من زراعة وجه جديد ويدين بديلتين، في عملية استغرقت 23 ساعة، لشاب أصيب بشكل بالغ في حادث سيارة، ويتمتع الآن بصحة جيدة!
"إنه وجهي الآن".. نجاح أول عملية لزرع وجه ويدين في التاريخ
جو ديميو: "بمجرد أن رأيت الوجه للمرة الأولى، قلت لنفسي: إنه وجهي الآن" / AFP
4 فبراير 2021

أعلن مستشفى جامعي في نيويورك أن شاباً أمريكياً أجريت له في وقت واحد، ثلاث عمليات لزرع وجه جديد ويدين بديلتين بعد تعرُّضه لحادث سير، وحالياً يتمتع بصحة جيدة وبات يستخدم يديه مجدداً، في إنجاز هو الأول من نوعه.

وسبق أن أجريت عشرات عمليات زراعة الوجه واليدين كلّ على حدة، لكن عمليتين سابقتين للزراعات الثلاث بالتزامن باءتا بالفشل، إذ إن أول مريض خضع لعملية زرع ثلاثية في منطقة كريتاي الفرنسية، عام 2009، توفي بعد شهرين متأثراً بمضاعفات.

أما في حالة جو ديميو (22 عاماً) فلم تؤد العملية الثلاثية التي أجريت له في أغسطس/آب الفائت، واستغرقت 23 ساعة، إلى أية مضاعفات، بل ويتمتع المريض بصحة جيدة، وقد شارك الأربعاء في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ديميو إن العملية منحته "فرصة ثانية في الحياة"، وأضاف "لا أطيق الانتظار للعودة إلى العمل".

وكان ديميو قد تعرّض لحادث مروري في يوليو/تموز 2018 عندما غفا وهو يقود سيارته، وأدى الحادث إلى إصابته بحروق من الدرجة الثالثة طالت 80% من جسمه، وأسفرت عن فقدانه شفتيه وجفنيه خصوصاً، كما اضطر الجراحون في نحو 20 عملية أجريت له بعد الحادث إلى بتر سلاميات عدة لديه.

لكن رغم هذه العمليات، لم يكن أمام ديميو سوى "احتمال وحيد لاستعادة نوعية حياة جيدة" هو زرع وجه ويدين، على ما أوضح الطبيب المسؤول عن المشروع إدواردو رودريغيز خلال مؤتمر صحافي افتراضي.

وأظهرت التحاليل التي أجريت في مستشفى لانغون التابع لجامعة نيويورك، أن المريض الذي يعاني ضعف جهاز المناعة بسبب عمليات نقل الدم وترقيع الجلد التي أجريت له، كان يواجه احتمال عدم تقبّل جسمه 94% من الأطراف العائدة إلى المتبرعين.

ولكن بمساعدة جمعية "غيفت أوف لايف" المحلية، جرى تحديد متبرع متوفى تتطابق أطرافه مع جسم ديميو، وتطلبت العملية التي تكررت نحو عشر مرات جهوداً من ستة فرق جراحية مختلفة وحوالي 100 شخص.

وعمد الجراحون إلى قص وجه المتبرع وإزالة عدد من الأجزاء العظمية من الجمجمة وعظام الوجنتين والأنف والذقن لضمان محاذاة مناسبة لوجه جو ديميو.

وأوضح ديميو أنه بعد فترة نقاهة دامت أشهراً عدة، بات يقوم عملياً بكل الحركات بيديه الجديدتين.

أما بالنسبة إلى الوجه فقال "بمجرد أن رأيته للمرة الأولى، قلت لنفسي: إنه وجهي الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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