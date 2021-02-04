أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، حظر الإعلانات على منصة تويتر بتركيا، بعد تجاوزها السقف الزمني المسموح لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد.

وكانت أنقرة ألزمت جميع منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون شخص، فتح مكتب تمثيلي لها، وفقاً لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع منصتي فيسبوك وإنستغرام إلى الإعلان عن عزمهما فعل ذلك.

إلا أن منصة تويتر لم تُقدِم على الخطوة رغم تجاوز الفترة الزمنية الممنوحة لها لتسوية أوضاعها، لذلك أصدر الوزير إسماعيل أوغلو أمراً بحظر الإعلانات على المنصة في تركيا، وصرّح بأن إجراءات أخرى قد تتبع هذا القرار.

وقال الوزير التركي: "أردنا ممثّلاً كي نتحاور معه، فالأمر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا وتعزيز الأمن السيبراني للأفراد"، لافتاً إلى أن "الدول الأوروبية وغيرها تفعل الأمر نفسه.. نظراً إلى أهمية الموضوع وخطورته".

وأشار إسماعيل أوغلو أيضاً إلى أن تويتر مؤخراً حجب تغريدة لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تتعلق بالاحتجاجات المستمرة في جامعة بوغازتشي، بدعوى أن التغريدة "تعزّز خطاب الكراهية"، الأمر الذي استنكرته أنقرة واعتبرته تدخلاً من منصة التواصل الاجتماعي.

وتساءل إسماعيل أوغلو مستنكراً: "من يظنون أنفسهم ليحجبوا تغريدة لوزير داخليتنا؟"، ودعا المستخدمين الأتراك إلى الانتقال إلى المنصات المحلية مثل BIP وغيرها.