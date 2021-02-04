سياسة
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أولى خطوات بايدن.. تجميد دعم العمليات العسكرية في اليمن وتعيين مبعوث خاص
قال مصدر مطلع لرويترز، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن، في حين أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي وقف دعم واشنطن العمليات العسكرية في اليمن.
أولى خطوات بايدن.. تجميد دعم العمليات العسكرية في اليمن وتعيين مبعوث خاص
بايدن يعتزم وقف الدعم للعمليات العسكرية في اليمن وتعيين مبعوث أمريكي خاص هناك / AP
4 فبراير 2021

كشف مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعيين مبعوث خاصّ إلى اليمن.

وفي تصريح للأناضول قال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "مجلس الأمن القومي الأمريكي أقرّ وضع اليمن على صدارة أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة".

وأضاف: "تجري مداولات داخل المجلس لتعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن".

في السياق نفسه قال مصدر مطّلع لرويترز، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن.

ويشير تعيين ليندركينغ إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يعلن بايدن اختياره لتيموثي ليندركينغ في كلمة يلقيها حول السياسة الخارجية، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أشار إلى هذا الخبر.

ويتمتع ليندركينغ بخبرة واسعة في التعامل مع ملفات اليمن والخليج، وشغل منصب معاون وزير الخارجية لشؤون الخليج، وعمل في سفارة الولايات المتحدة بالرياض.

من جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الخميس، وقف دعم واشنطن للعمليات العسكرية في اليمن.

جاء ذلك خلال موجز صحفي عقده مستشار الأمن القومي بالاشتراك مع المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقال سوليفان: "الرئيس (جو) بايدن سيعلن اليوم انتهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية في اليمن".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحدثت مع المسؤولين في السعودية والإمارات بشأن الموقف الأمريكي الجديد من الحرب في اليمن.

وفي السياق نفسه أشار سوليفان إلى اعتزام الرئيس الأمريكي تجميد إعادة نشر الجنود الأمريكيين الموجودين في ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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