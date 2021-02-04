على الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على الانفجار المدوي الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، لا تزال التحقيقات التي تَعهّد المسؤولون اللبنانيون بإنجازها والخروج بنتيجة مرضية للأطراف الدولية والمحلية خلال بضعة أيام، تراوح مكانها حتى اللحظة.

يجب أن تمرر الدولة اللبنانية على الفور مشاريع قوانين لضمان استقلال القضاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية - هيومن رايتس ووتش

تدخلات سياسية

تُتهم النخبة السياسية الحاكمة في لبنان بأنها تحاول التدخل في مسار التحقيقات القضائية على نحو أدّى إلى "تعطيلها وتشويهها"، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، وأشارت فيه إلى اتهامات وجّهها قاضي التحقيق المكلّف فادي صوان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالعلاقة مع الانفجار.

وأورد التقرير أن دياب ووزيرين سابقين من الوزراء الثلاثة المتهمين، رفضوا المثول للاستجواب، وصرّح وزير الداخلية المؤقت محمد فهمي حينها، بأنه لن يطلب من الأجهزة الأمنية القبض عليهم، ولو أصدر القضاء أوامر بذلك.

ونقلت المنظّمة الدولية عن محامين لبنانيين تخوّفاتهم من أنه حتى إذ استطاع صوان استئناف تحقيقاته رغم تلك العراقيل، فإن سياسيين نافذين على الأغلب سيُغرقون قراراته بطعون ستُطيل أمد التحقيقات شهوراً وربما سنوات.

ويسلِّط التقرير الضوء كذلك على حقيقة أن "النخبة السياسية بأكملها" عارضت تولي صوان التحقيقات، مؤكداً أن شرط ضمان الاستقلالية الكاملة للتحقيقات والملاحقات القضائية لا يمكن أن يتحقق، إن استمر ذوو النفوذ السياسي في محاولات التدخل والتأثير في المسارات القانونية، وحتى يحدث العكس، لا بد أن "تمرر الدولة اللبنانية على الفور مشاريع قوانين لضمان استقلال القضاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية"، حسب توصيات هيومن رايتس ووتش.

أزمة المساعدات

بالإضافة إلى ما يسببه تعطيل مسار التحقيقات القضائية من إحباط الجماهير اللبنانية التي ترزح تحت وطأة أزمة مالية واقتصادية دفعت إلى خروج احتجاجات ضخمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، فإن الأمر ينعكس كذلك على المنح والمساعدات المالية التي وعدت بها أطراف دولية عدة، لإنقاذ الاقتصاد اللبناني والمساهمة في تعافيه بعد انفجار مرفأ بيروت، إذ إن كثيراً من الجهات المانحة ربط إرسال مساعداته بنتائج التحقيق القضائي ومستوى شفافيته.

في هذا الصدد يوضح المسؤول المحلي للوكالة الفرنسية للتنمية آرثر غيرمون، أنه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أُطلِقَ صندوق ائتماني مخصص للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصغيرة للحصول على 250 مليون يورو (295 مليون دولار)، إلا أن المبالغ التي أُرسِلت حتى الآن لم تتجاوز 60 مليون دولار فقط.

فضلاً عن ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية أزمة أخرى، هي ببساطة إمكانية سحب أموالها من المصارف اللبنانية، فمنذ خريف 2019، فرضت المصارف تدريجياً قيوداً مشددة على الحسابات خصوصاً بالدولار.

وبات المودعون غير قادرين على سحب أموالهم بالدولار، لكن يمكنهم الحصول عليها بالليرة وفق سعر جديد حدّدته المصارف بـ3900 ليرة، في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يكاد يصل إلى عتبة تسعة آلاف.

وتسمح المصارف للمودعين بسحب مبالغ بالدولار خلال فترة زمنية معينة وضمن سقف محدد بشرط أن تكون حُوّلت حديثاً من خارج البلاد إلى حساباتهم. وبالتبعية، فقد اضطُرّ بعض المنظمات غير الحكومية إلى سحب جزء من المبالغ المحوَّلة إليها بالليرة اللبنانية، حسب سعر المصارف، مما أفقدها نحو 55% من قيمتها الفعلية.

وتقول فيرجي ني لوفيفر من مؤسسة عامل الدولية: "لقد أُجبِرنا على تحويل بعض المبالغ إلى الليرة اللبنانية وفق سعر صرف المصارف"، مشيرة إلى أنه "جرت مفاوضات للاتفاق على سعر صرف منطقي، إلا أن ذلك لم يُحسم"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

تذمُّر دولي

المماطلة في مسار التحقيقات دفعت أيضاً أطرافاً دولية مهمة إلى الإعراب عن ضيقها صراحةً. وفي مقدمة تلك الأطراف فرنسا والولايات المتحدة اللتان دعتا الخميس، إلى الإعلان سريعاً عن نتائج التحقيق في أسباب انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وإبعاد التحقيقات "عن التدخل السياسي".

وقال بيان مشترك أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس وواشنطن "تنتظران الحصول على نتائج سريعة في التحقيق بأسباب الانفجار، وعلى العدالة اللبنانية أن تعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي".

واعتبر البيان أن مرور 6 أشهر على هذه الحادثة المأساوية "يؤكد الحاجة الملحّة والحيوية المطلوبة من المسؤولين اللبنانيين إلى تنفيذ التزامهم بشكل نهائي وتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية"، وطالب مسؤولي البلاد بالعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.

البيان أكّد أيضاً مواصلة فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل للشعب اللبناني، وتقديم المساعدة الطارئة له، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمساعدات الغذائية.

وحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12 الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادَرة من سفينة ومُخزَّنة منذ عام 2014.

وتَسبَّب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، في مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

ومنذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، توقفت التحقيقات دون سبب واضح، فيما ينتظر المتضررون نتائجها لحسم مصير تعويضاتهم لدى شركات التأمين التي تقدّر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون و602 مليار و642 مليون ليرة لبنانية (أكثر من مليار دولار).

وعلى أثر الانفجار استقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من وقوعه، إلا أنه جراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس ميشال عون كلّف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تشكيل حكومة، بعد اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليف حكومة تخلف حكومة دياب.