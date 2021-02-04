أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، ملامح سياسة إدارته الخارجية، التي "ستصلح ما خلفته الإدارة السابقة" حسب قوله.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي شارك فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن "الرسالة التي أوجهها إلى العالم اليوم هي أن أمريكا عادت والدبلوماسية عادت".

وأكد بايدن أن واشنطن ستعيد تشكيل تحالفاتها وتنخرط في الدفاع عن الديمقراطية حول العالم وتحارب الأنظمة الديكتاتورية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سينهي الحرب المندلعة في اليمن "التي تتسبب في كارثة إنسانية"، وسيعيد فتح أبواب الحوار، وأضاف أنه عُيّن تيم ليندركينغ مبعوثاً أمريكياً خاصاً إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

وأكد بايدن إنهاء كل دعم العمليات العسكرية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة، ولفت إلى أن السعودية تواجه تهديدات، وواشنطن ستواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران.

وفي سياق آخر أشار بايدن إلى أنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أيام التغاضي عن أفعال روسيا مثل تسميم المعارضين والهجمات السيبرانية قد ولت، مؤكداً حق المعارض أليكسي نافالني في التعبير عن رأيه، وأضاف: "سوف نكون على فاعلية أكثر في التعامل مع روسيا بالتنسيق مع حلفائنا".

وشدّد على أن الولايات المتحدة ستسعى مع حلفائها من أجل وقف الممارسات التي تقمع الحريات في العالم.

وبخصوص الصين، أكد الرئيس الأمريكي ضرورة التعامل بطريقة أشد صرامة مع سياسات بكين، لافتاً إلى أنه مستعد لفتح صفحة جديدة معها بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة.

وطالب بايدن السلطات العسكرية الانقلابية في بورما بتسليم السلطة للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم رئيسة الوزراء.

وفي جانب آخر قال بايدن إن بلاده ستستضيف قمة المناخ العالمية بداية العام المقبل، وستكون في ريادة محاربة هذا الخطر الوجودي، وأفاد بأنه أصدر أمراً إدارياً ببدء إعادة العمل على برنامج اللاجئين.