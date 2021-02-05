سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 فبراير/شباط 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بأن "تصلح" إدارته ما فعلته إدارة ترمب / AP
5 فبراير 2021

أهم الأحداث:

بايدن يؤكد أن إدارته "ستصلح ما فعلته إدارة ترمب"، والناتو يقول إنه مخوّل بتوفير منصة لحل الخلافات بين تركيا واليونان.

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بايدن يؤكد أن إدارته "ستصلح ما فعلته إدارة ترمب"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، ملامح سياسة إدارته الخارجية، التي "ستصلح ما خلفته الإدارة السابقة" حسب قوله. [TRT عربي]

وقال بايدن في مؤتمر صحفي شارك فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن "الرسالة التي أوجهها إلى العالم اليوم هي أن أمريكا عادت والدبلوماسية عادت". [TRT عربي]

وأكد بايدن أن واشنطن ستعيد تشكيل تحالفاتها وتنخرط في الدفاع عن الديمقراطية حول العالم وتحارب الأنظمة الديكتاتورية. [TRT عربي]

الناتو: دورنا توفير منصة لحلّ خلافات تركيا واليونان

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن دور الحلف هو توفير منصة لحل الخلافات القائمة بين الحليفين المهمين تركيا واليونان. [الأناضول]

وخلال فاعلية نظَّمها "معهد تشاتام هاوس الفكري" عبر الإنترنت الخميس، اعتبر ستولتنبرغ أن "حدوث اختلافات في وجهات النظر بين حلفاء الناتو أمر وارد". [TRT عربي]

وأشار إلى أن اليونان وتركيا حليفان مهمان لكن بينهما خلافات في بعض القضايا مثل شرق البحر المتوسط. [الأناضول]

وأوضح أن دور الناتو هو توفير منصة تناقش سبل حل هذه الخلافات بين الطرفين، لذلك شُكّلت آلية في إطار الحلف تتعلق بعدم الاشتباك. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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