أهم الأحداث:

بايدن يؤكد أن إدارته "ستصلح ما فعلته إدارة ترمب"، والناتو يقول إنه مخوّل بتوفير منصة لحل الخلافات بين تركيا واليونان.

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بايدن يؤكد أن إدارته "ستصلح ما فعلته إدارة ترمب"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، ملامح سياسة إدارته الخارجية، التي "ستصلح ما خلفته الإدارة السابقة" حسب قوله. [TRT عربي]

وقال بايدن في مؤتمر صحفي شارك فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن "الرسالة التي أوجهها إلى العالم اليوم هي أن أمريكا عادت والدبلوماسية عادت". [TRT عربي]

وأكد بايدن أن واشنطن ستعيد تشكيل تحالفاتها وتنخرط في الدفاع عن الديمقراطية حول العالم وتحارب الأنظمة الديكتاتورية. [TRT عربي]

الناتو: دورنا توفير منصة لحلّ خلافات تركيا واليونان

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن دور الحلف هو توفير منصة لحل الخلافات القائمة بين الحليفين المهمين تركيا واليونان. [الأناضول]

وخلال فاعلية نظَّمها "معهد تشاتام هاوس الفكري" عبر الإنترنت الخميس، اعتبر ستولتنبرغ أن "حدوث اختلافات في وجهات النظر بين حلفاء الناتو أمر وارد". [TRT عربي]

وأشار إلى أن اليونان وتركيا حليفان مهمان لكن بينهما خلافات في بعض القضايا مثل شرق البحر المتوسط. [الأناضول]

وأوضح أن دور الناتو هو توفير منصة تناقش سبل حل هذه الخلافات بين الطرفين، لذلك شُكّلت آلية في إطار الحلف تتعلق بعدم الاشتباك. [TRT عربي]