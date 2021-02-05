سياسة
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"المحاكمة غير دستورية".. ترمب يرفض الإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ
قال جيسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن الرئيس السابق لن يدلي بشهادته في إطار محاكمة عزله التي ستنطلق بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ووصف ميلر المحاكمة بغير الدستورية.
"المحاكمة غير دستورية".. ترمب يرفض الإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ
محاميا ترمب قالا إن الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار "حيلة علاقات عامة" / Reuters
5 فبراير 2021

أعلن جيسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وقال ميلر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية وغربية الخميس إن "الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية".

وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديموقراطي ترمب للإدلاء بشهادته "تحت القسم" في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء الذي شنَّه حشد من أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترمب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/شباط الجاري: "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل محاكمة العزل في مجلس الشيوخ وإما في أثناء ذلك، بشأن سلوكك في 6 يناير/كانون الثاني 2021".

وأضاف: "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجواباً بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير/شباط". وتابع: "سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان ومكان يناسبان الجميع".

ويواجه ترمب اتهاماً بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

وبذلك يكون ترمب هو أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

ورد محاميا ترمب على الرسالة بمثلها، معتبرين أنّ الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار "حيلة علاقات عامة".

وأضاف المحاميان بروس كاستور وديفيد شوين في ردهما على رسالة فريق الادعاء الديموقراطي أن "رسالتكم تؤكد ما هو معروف للجميع، فقط: لا يمكنكم إثبات مزاعمكم" ضد الرئيس السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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