سياسة
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بريطانيا تطرد ثلاثة جواسيس صينيين عملوا بصفة صحفيين
ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن بريطانيا طردت ثلاثة جواسيس صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحفيين خلال العام الماضي.
بريطانيا تطرد ثلاثة جواسيس صينيين عملوا بصفة صحفيين
تشهد العلاقات البريطانية-الصينية مزيداً من التوتر في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ / TRT World
5 فبراير 2021

طردت بريطانيا ثلاثة جواسيس صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحفيين خلال العام الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي تلغراف.

ويعتقد أن الثلاثة هم من رجال الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة الصينية، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي بارز لم تذكر اسمه.

وأضافت: "جرى الكشف عن هوياتهم من جانب وكالة إم آي 5، وأجبروا على العودة إلى الصين". وإم آي 5 هي وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية.

وكان الثلاثة قالوا إنهم "يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة" حسب المصدر الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية.

وتشهد العلاقات البريطانية-الصينية مزيداً من التوتر في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات هواوي من شبكاتها الداخلية للجيل الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

والخميس سحبت الهيئة الناظمة للاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية "سي جي تي إن" لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الهيئة الناظمة إن حق البث منح أساساً لشركة "ستار تشاينا ميديا ليميتد" التي في واقع الأمر "لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن".

وأضافت أنه لم يكن ممكناً قبول طلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

وقالت الهيئة البريطانية (أوفكوم) أيضاً إنها ستطلق "قريباً" آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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