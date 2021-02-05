سياسة
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واشنطن تنفي صلتها بمحاولة 15 تموز الانقلابية بتركيا
ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أنه لا صلة لبلاده بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا عام 2016.
واشنطن تنفي صلتها بمحاولة 15 تموز الانقلابية بتركيا
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اتهم الولايات المتحدة بالضلوع في محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية / Reuters
5 فبراير 2021

ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه لا صلة لبلاده بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا عام 2016.

جاء ذلك في بيان الجمعة تعليقاً على تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، التي اتهم فيها الولايات المتحدة بالضلوع في محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية، التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

وقال برايس: "لا يوجد أي تدخل للولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية بتركيا عام 2016، لقد أدنَّا ذلك على الفور، والادعاءات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين أتراك خاطئة تماماً".

وكان صويلو اتهم خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني الثلاثاء الولايات المتحدة بالتورط في محاولة 15 يوليو/تموزالانقلابية، مشيراً إلى إيوائها زعيم التنظيم الإرهابي فتح الله غولن.

وكانت مجموعة محدودة من الجيش تتبع تنظيم "غولن" الإرهاربي، نفذت ليلة 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، وأجبر الموقف الشعبي آليات الانقلابيين على الانسحاب من محيط المقرات الحكومية، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الذي ارتقى بسببه 251 شهيداً، وألفين و196 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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