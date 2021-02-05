سياسة
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انتقد تدخُّلات واشنطن وبروكسل.. أردوغان: ماكرون بطيء التعلم
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب تركيا قواتها من ليبيا، كما انتقد إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور.
انتقد تدخُّلات واشنطن وبروكسل.. أردوغان: ماكرون بطيء التعلم
تصريحات الرئيس التركي جاءت عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول / AA
5 فبراير 2021

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنقرة لسحب قواتها من ليبيا، كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة بإسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وقال أردوغان معلقاً على دعوة ماكرون لسحب تركيا جنودها من ليبيا: "يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، وتعلُّمه يتطلب الكثير من الوقت".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقَّع الجانبان التركي والليبي مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

كما انتقد أردوغان "إدانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور الأخيرة.

وأضاف: "أقول للولايات المتحدة ألا تخجلون باسم الديمقراطية مما حدث عندكم قبيل الانتخابات؟" في إشارة إلى أحداث الشغب التي جرت في الكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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