بلغت الليرة التركية الجمعة، أقوى مستوياتها منذ أغسطس/آب الماضي،وعززت مركزها كأفضل العملات أداءً في العالم منذ بداية العام، بعد أن أبلغ محافظ البنك المركزي رويترز أنه من المستبعد خفض أسعار الفائدة "لفترة طويلة".

وفي أول مقابلة منذ توليه منصبه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قال محافظ البنك المركزي ناجي إقبال: "لا يبدو ممكناً وضع خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال لفترة طويلة من العام الجاري"، مضيفاً: "قد تُرفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الضرورة".

وعززت تعليقاته الليرة لتصعد بأكثر من 0.7% إلى 7.09 مقابل الدولار من 7.14 في وقت متأخر من أمس الخميس.

ومدّد ذلك مكاسبها مقابل الدولار منذ بداية 2021 إلى نحو 5%، بعد نزولها المتواصل على مدى ثماني سنوات.

وفي ظلّ إدارة إقبال، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 17% من 10.25%، لتصبح تركيا تتبع سياسة نقدية هي الأكثر تشديداً في أي اقتصاد متقدم كبير أو اقتصاد سوق ناشئة.